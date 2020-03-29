Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

По его словам, он является хорошим другом и поклонником королевы Великобритании Елизаветы II. Однако Вашингтон не намерен платить за обеспечение безопасности супружеской четы. Трамп подчеркнул, что «они должны платить».

Имел ли ввиду американский лидер Великобританию или принца Гарри и Меган Маркл не уточняется.

Изначально сообщалось, что принц Гарри вместе с супругой будут проживать на территории Канады, но позднее стало известно, что они переезжают в США.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января. Данное решение принц Гарри и Меган Маркл не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована. 10 марта принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии.

26 марта сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут сменить фамилии после отречения от титула. Супруги официально перестанут выполнять полномочия старших членов королевской семьи уже 31 марта.