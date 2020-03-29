Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.
По его словам, он является хорошим другом и поклонником королевы Великобритании Елизаветы II. Однако Вашингтон не намерен платить за обеспечение безопасности супружеской четы. Трамп подчеркнул, что «они должны платить».
Имел ли ввиду американский лидер Великобританию или принца Гарри и Меган Маркл не уточняется.
Изначально сообщалось, что принц Гарри вместе с супругой будут проживать на территории Канады, но позднее стало известно, что они переезжают в США.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января. Данное решение принц Гарри и Меган Маркл не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована. 10 марта принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии.
26 марта сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут сменить фамилии после отречения от титула. Супруги официально перестанут выполнять полномочия старших членов королевской семьи уже 31 марта.