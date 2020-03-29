Прямой эфир

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

По его словам, он является хорошим другом и поклонником королевы Великобритании Елизаветы II. Однако Вашингтон не намерен платить за обеспечение безопасности супружеской четы. Трамп подчеркнул, что «они должны платить».

Имел ли ввиду американский лидер Великобританию или принца Гарри и Меган Маркл не уточняется.

Изначально сообщалось, что принц Гарри вместе с супругой будут проживать на территории Канады, но позднее стало известно, что они переезжают в США.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января. Данное решение принц Гарри и Меган Маркл не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована. 10 марта принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии.

26 марта сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут сменить фамилии после отречения от титула. Супруги официально перестанут выполнять полномочия старших членов королевской семьи уже 31 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об угрозе похищения их сына

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020