Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

Участие в данном мероприятии стало первым публичным появлением Маркл после объявления пары об отказе от королевских обязанностей. Поскольку официально их решение вступает в силу 1 апреля 2020 года, герцогу и герцогине Сассекским до этой даты придется представлять королевскую семью на приемах.

После прибытия Меган Маркл на церемонию в Лондоне собравшаяся публика встретила ее свистом, однако она и принц Гарри проигнорировала эту реакцию поклонников королевской семьи, пишет 6 марта «Федеральное агентство новостей».

В свою очередь пользователи Сети высмеяли внешний вид Маркл, обратив внимание на то, что платье от бренда Victoria Beckham оказалось ей не по размеру. Кроме того, по мнению комментаторов портала Daily Mail, его стоимость ($1,2 тыс) слишком мала для человека с ее статусом.

8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.

Супруги рассказали о намерении создать собственную благотворительную организацию и жить в Великобритании и Северной Америке. Данное явление в социальных сетях и СМИ окрестили как Megxit по аналогии с выражением, которое обозначает процедуру выхода Великобритании из ЕС — Brexit.

Данное решение принц Гарри и Меган Маркл не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована.