Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об угрозе похищения их сына

Бывший офицер личной охраны принцессы Дианы Кен Уарфе предупредил о возросшей угрозе похищения Арчи Харрисона — сына британского принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщило 2 марта издание Daily Mail.

Уарфе в интервью телепрограмме Good Morning Britain выразил уверенность, что существует серьезная опасность похищения правнука королевы Великобритании на фоне лишения его родителей оплачиваемой охраны после отказа от королевских обязанностей, который вступит в силу 1 апреля 2020 года.

По словам Уарфе, королеве Елизавете II и отцу принца Гарри, принцу Чарльзу, следует оплачивать охрану Гарри и Меган из собственных средств. По его словам, это не будет беспрецедентным случаем, поскольку королева финансирует охрану принцесс Беатрисы и Евгении, дочерей второго сына принца Эндрю.

Непрерывная охрана принца Гарри, Меган и Арчи, обеспечиваемая британскими налогоплательщиками, обходится в £1 млн в год (80 млн рублей). Более 90% зрителей телепрограммы Good Morning Britain в ходе интернет-опроса посчитали неуместным обеспечение безопасности принца Гарри, Меган Маркл и их ребенка за счет средств налогоплательщиков.

13 января стало известно, что Канада, в которой проживают супруги, временно возьмет на себя заботу о безопасности британского принца, однако после изменения статуса Меган и Гарри 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит охрану семьи. В Канаде пара планирует оставаться до тех пор, пока Дональд Трамп не покинет пост президента США. После этого они хотят переехать в Лос-Анджелес, где живет мать Меган Маркл.

8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Британские СМИ писали, что данное решение супруги не обсудили с королевой Елизаветой II, чем та была крайне разочарована.