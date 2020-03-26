СМИ сообщили о возможной смене фамилии Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут сменить фамилии после отречения от титула. Об этом сообщило британское издание The Mirror.

Супруги официально перестанут выполнять полномочия старших членов королевской семьи уже 31 марта. Когда герцог и герцогиня Сассекские откажутся от титулов — его и ее королевское высочество, — им придется выбрать себе новую фамилию. Какую именно — пока неизвестно.

Как отмечает телеканал «360», предположительно, они могут оставить фамилию Сассекские, созвучную их титулу, но есть вероятность, что у супругов всё же будут разные фамилии. Так, принц Гарри снова может стать Уэльским — эта фамилия была у него в школе, а Меган может оставить себе девичью.

Не исключается также, что пара может взять фамилию своего сына — Маунтбэттен-Виндзор. Такую фамилию носят члены королевской семьи, пока не имеющие титула. Состоит она из фамилий Елизаветы II и дедушки ее супруга, принца Филиппа.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января. Данное решение принц Гарри и Меган Маркл не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована. 10 марта принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии.