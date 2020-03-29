«В России очень страстные болельщики, как в Испании»
Одним из последних международных турниров, который прошел в России до глобального распространения коронавируса по планете, стал Кубок легенд. Традиционный турнир среди ветеранов мирового футбола закончился победой сборной звезд. Участие в нем приняло множество именитых и ярких игроков. Например, в составе сборной Испании российскую столицу посетил защитник Жоан Капдевила. Знаменитый футболист становился чемпионом мира (2010) и Европы (2008). В беседе с «Известиями» Капдевила высказался об уровне РПЛ, перспективах нападающего «Сельты» Федора Смолова в Ла Лиге и причинах провала ЦСКА в еврокубках.
— Как вам в нашей?
— Чувствую себя отлично, находясь в России. Прекрасно провожу время в Москве, очень рад быть здесь. Отличный турнир, много зрителей, столько прекрасных бывших футболистов, звезд мирового уровня.
Федор Смолов с напарниками по команде празднуют гол в матче чемпионата Испании «Реал Мадрид» – «Сельта»
— Что думаете о стартовых матчах Федора Смолова в чемпионате Испании?
— Конечно, он запомнился всем благодаря своей игре в матче «Реал»–«Сельта». Его клуб сенсационно отобрал очки у мадридцев. Сам Смолов сыграл очень здорово и забил фантастический гол. Но самое главное — не останавливаться на месте, а продолжать прогрессировать.
— А что скажете по поводу Дениса Черышева, который выступает в Ла Лиге на протяжении всей своей карьеры?
— Денис хорошо играл в «Вильярреале», а сейчас является одним из очень важных футболистов в составе «Валенсии». Кроме того, он постоянно демонстрирует высокий уровень на международной арене в матчах сборной России. Черышев — сильный футболист.
Денис Черышев в составе ФК «Валенсия»
— Черышев рассказывал, что к нему есть интерес со стороны российских клубов. Как считаете, стоит ли ему покинуть Ла Лигу?
— Трудно сказать, это должно быть его решение. Я лишь могу отметить, что он отлично себя показывает на протяжении уже достаточно долгого времени. Ему мешают только травмы. А так это действительно сильный футболист, который приносит пользу своему клубу.
— Не так давно «Эспаньол», в котором вы работаете, играл против ЦСКА в Лиге Европы. Вы могли бы сравнить уровни чемпионатов России и Испании?
— Считаю, что ваш чемпионат достаточно сильный. А еще в России очень страстные болельщики, как и в Испании. Это придает турниру колоритность.
— Вас удивило, что ЦСКА так плохо выступил в текущем розыгрыше еврокубков?
— Мне кажется, всё дело в финансовых средствах. Если у тебя много денег, ты можешь забраться на вершину. Клубы с большими возможностями ярко показывают себя в еврокубках, деньги открывают возможности победы в крупных турнирах — как национальных, так и международных.
Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20 «Эспаньол»–«ЦСКА»
— Бывший игрок «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов рассказывал, что вы интересовались у него относительно нескольких футболистов ЦСКА после матча с армейцами. Это действительно так?
— Во-первых, хочу сказать, что Кузнецов — отличный футболист. Он вместе с Игорем Корнеевым и Дмитрием Галяминым играл за «Эспаньол», когда я был еще совсем молод. Эти три футболиста были настоящими звездами клуба. Мы встречались с Дмитрием во время домашнего матча. Знаю, что он когда-то играл в ЦСКА. Вообще раньше многие русские футболисты пробовали свои силы в Испании, но сейчас немного другое время.