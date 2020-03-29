«В России очень страстные болельщики, как в Испании»

Одним из последних международных турниров, который прошел в России до глобального распространения коронавируса по планете, стал Кубок легенд. Традиционный турнир среди ветеранов мирового футбола закончился победой сборной звезд. Участие в нем приняло множество именитых и ярких игроков. Например, в составе сборной Испании российскую столицу посетил защитник Жоан Капдевила. Знаменитый футболист становился чемпионом мира (2010) и Европы (2008). В беседе с «Известиями» Капдевила высказался об уровне РПЛ, перспективах нападающего «Сельты» Федора Смолова в Ла Лиге и причинах провала ЦСКА в еврокубках.

— Как вам в нашей?

— Чувствую себя отлично, находясь в России. Прекрасно провожу время в Москве, очень рад быть здесь. Отличный турнир, много зрителей, столько прекрасных бывших футболистов, звезд мирового уровня.

С1 Федор Смолов с напарниками по команде празднуют гол в матче чемпионата Испании «Реал Мадрид» – «Сельта» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/AFP7

— Что думаете о стартовых матчах Федора Смолова в чемпионате Испании?

— Конечно, он запомнился всем благодаря своей игре в матче «Реал»–«Сельта». Его клуб сенсационно отобрал очки у мадридцев. Сам Смолов сыграл очень здорово и забил фантастический гол. Но самое главное — не останавливаться на месте, а продолжать прогрессировать.

Справка «Известий» Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту» лишь 30 января. Форвард «Локомотива» присоединился к команде из Виго на правах полугодичной аренды. 30-летний нападающий пока что успел отыграть шесть матчей, в которых записал на свой счет один гол. На данный момент трансферная стоимость Смолова экспертами оценивается в €9 млн. При этом СМИ сообщали, что «Сельта» сможет выкупить Федора у «Локомотива» за €10 млн.

— А что скажете по поводу Дениса Черышева, который выступает в Ла Лиге на протяжении всей своей карьеры?

— Денис хорошо играл в «Вильярреале», а сейчас является одним из очень важных футболистов в составе «Валенсии». Кроме того, он постоянно демонстрирует высокий уровень на международной арене в матчах сборной России. Черышев — сильный футболист.

С2 Денис Черышев в составе ФК «Валенсия» Фото: Global Look Press/AFP7/Maria Jose Segovia

— Черышев рассказывал, что к нему есть интерес со стороны российских клубов. Как считаете, стоит ли ему покинуть Ла Лигу?

— Трудно сказать, это должно быть его решение. Я лишь могу отметить, что он отлично себя показывает на протяжении уже достаточно долгого времени. Ему мешают только травмы. А так это действительно сильный футболист, который приносит пользу своему клубу.

— Не так давно «Эспаньол», в котором вы работаете, играл против ЦСКА в Лиге Европы. Вы могли бы сравнить уровни чемпионатов России и Испании?

— Считаю, что ваш чемпионат достаточно сильный. А еще в России очень страстные болельщики, как и в Испании. Это придает турниру колоритность.

Справка «Известий» ЦСКА выиграл лишь один матч на групповом этапе. Армейцы в последнем туре с минимальным счетом смогли обыграть «Эспаньол» (1:0), при том что испанцы в тот момент уже обеспечили себе место в плей-офф. В итоге московский клуб набрал всего пять очков в осенней стадии Лиги Европы и замкнул квартет Н. Таким образом, ЦСКА повторил антирекорд «Спартака» в Лиге Европы по количеству очков на групповой стадии турнира среди российских клубов.

— Вас удивило, что ЦСКА так плохо выступил в текущем розыгрыше еврокубков?

— Мне кажется, всё дело в финансовых средствах. Если у тебя много денег, ты можешь забраться на вершину. Клубы с большими возможностями ярко показывают себя в еврокубках, деньги открывают возможности победы в крупных турнирах — как национальных, так и международных.

С3 Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20 «Эспаньол»–«ЦСКА» Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Бывший игрок «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов рассказывал, что вы интересовались у него относительно нескольких футболистов ЦСКА после матча с армейцами. Это действительно так?

— Во-первых, хочу сказать, что Кузнецов — отличный футболист. Он вместе с Игорем Корнеевым и Дмитрием Галяминым играл за «Эспаньол», когда я был еще совсем молод. Эти три футболиста были настоящими звездами клуба. Мы встречались с Дмитрием во время домашнего матча. Знаю, что он когда-то играл в ЦСКА. Вообще раньше многие русские футболисты пробовали свои силы в Испании, но сейчас немного другое время.