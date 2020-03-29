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«В России очень страстные болельщики, как в Испании»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Жоан Капдевила — об уровне РПЛ, провале ЦСКА в Лиге Европы и карьере Федора Смолова в «Сельте»
Фото: Getty Images/William Van Hecke
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«В России очень страстные болельщики, как в Испании»
2020-03-28 20:18:02">
2020-03-28 20:18:02
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Одним из последних международных турниров, который прошел в России до глобального распространения коронавируса по планете, стал Кубок легенд. Традиционный турнир среди ветеранов мирового футбола закончился победой сборной звезд. Участие в нем приняло множество именитых и ярких игроков. Например, в составе сборной Испании российскую столицу посетил защитник Жоан Капдевила. Знаменитый футболист становился чемпионом мира (2010) и Европы (2008). В беседе с «Известиями» Капдевила высказался об уровне РПЛ, перспективах нападающего «Сельты» Федора Смолова в Ла Лиге и причинах провала ЦСКА в еврокубках.

— Как вам в нашей?

— Чувствую себя отлично, находясь в России. Прекрасно провожу время в Москве, очень рад быть здесь. Отличный турнир, много зрителей, столько прекрасных бывших футболистов, звезд мирового уровня.

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Федор Смолов

Федор Смолов с напарниками по команде празднуют гол в матче чемпионата Испании «Реал Мадрид» – «Сельта»

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/AFP7

— Что думаете о стартовых матчах Федора Смолова в чемпионате Испании?

— Конечно, он запомнился всем благодаря своей игре в матче «Реал»–«Сельта». Его клуб сенсационно отобрал очки у мадридцев. Сам Смолов сыграл очень здорово и забил фантастический гол. Но самое главное — не останавливаться на месте, а продолжать прогрессировать.

Справка «Известий»

Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту» лишь 30 января. Форвард «Локомотива» присоединился к команде из Виго на правах полугодичной аренды. 30-летний нападающий пока что успел отыграть шесть матчей, в которых записал на свой счет один гол. На данный момент трансферная стоимость Смолова экспертами оценивается в €9 млн. При этом СМИ сообщали, что «Сельта» сможет выкупить Федора у «Локомотива» за €10 млн.

— А что скажете по поводу Дениса Черышева, который выступает в Ла Лиге на протяжении всей своей карьеры?

— Денис хорошо играл в «Вильярреале», а сейчас является одним из очень важных футболистов в составе «Валенсии». Кроме того, он постоянно демонстрирует высокий уровень на международной арене в матчах сборной России. Черышев — сильный футболист.

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Денис Черышев в составе ФК «Валенсия»

Денис Черышев в составе ФК «Валенсия»

Фото: Global Look Press/AFP7/Maria Jose Segovia
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— Черышев рассказывал, что к нему есть интерес со стороны российских клубов. Как считаете, стоит ли ему покинуть Ла Лигу?

— Трудно сказать, это должно быть его решение. Я лишь могу отметить, что он отлично себя показывает на протяжении уже достаточно долгого времени. Ему мешают только травмы. А так это действительно сильный футболист, который приносит пользу своему клубу.

— Не так давно «Эспаньол», в котором вы работаете, играл против ЦСКА в Лиге Европы. Вы могли бы сравнить уровни чемпионатов России и Испании?

— Считаю, что ваш чемпионат достаточно сильный. А еще в России очень страстные болельщики, как и в Испании. Это придает турниру колоритность.

Справка «Известий»

ЦСКА выиграл лишь один матч на групповом этапе. Армейцы в последнем туре с минимальным счетом смогли обыграть «Эспаньол» (1:0), при том что испанцы в тот момент уже обеспечили себе место в плей-офф. В итоге московский клуб набрал всего пять очков в осенней стадии Лиги Европы и замкнул квартет Н. Таким образом, ЦСКА повторил антирекорд «Спартака» в Лиге Европы по количеству очков на групповой стадии турнира среди российских клубов.

— Вас удивило, что ЦСКА так плохо выступил в текущем розыгрыше еврокубков?

— Мне кажется, всё дело в финансовых средствах. Если у тебя много денег, ты можешь забраться на вершину. Клубы с большими возможностями ярко показывают себя в еврокубках, деньги открывают возможности победы в крупных турнирах — как национальных, так и международных.

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Эспаньол-ЦСКА

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20 «Эспаньол»–«ЦСКА»

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Бывший игрок «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов рассказывал, что вы интересовались у него относительно нескольких футболистов ЦСКА после матча с армейцами. Это действительно так?

— Во-первых, хочу сказать, что Кузнецов — отличный футболист. Он вместе с Игорем Корнеевым и Дмитрием Галяминым играл за «Эспаньол», когда я был еще совсем молод. Эти три футболиста были настоящими звездами клуба. Мы встречались с Дмитрием во время домашнего матча. Знаю, что он когда-то играл в ЦСКА. Вообще раньше многие русские футболисты пробовали свои силы в Испании, но сейчас немного другое время.

Справка «Известий»

Жоан Капдевила родился в 1978 году в Испании в городе Таррега, который входит в провинцию Льейда автономного сообщества Каталония. В родном городе он и начал профессиональную карьеру, а чуть позже оказался в «Эспаньоле». На рубеже веков Жоан поиграл за столичный «Атлетико», после чего с 2000 по 2007 год выступал за «Депортиво». В первом же сезоне он взял в составе новой команды золото Ла Лиги. Кроме того, выигрывал в составе бело-голубых Кубок (2002) и два Суперкубка Испании (2000, 2002). Также он поиграл за испанские «Вильярреал» и «Эспаньол», португальскую «Бенфику», индийский «Норт-Ист Юнайтед», бельгийский «Льерс» и ангорскую «Санта-Колому».

Но главные достижения в карьере Капдевилы приходятся на выступления в составе сборной Испании. Жоан входил в золотой состав своей национальной команды, которая доминировала на международной арене на стыке первых двух десятилетий нынешнего века. Защитник взял золотые медали чемпионата Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии, а также чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Кроме того, в 2000 году он завоевал с Испанией серебро Олимпийских игр в Сиднее, а в 2009 году — бронзу Кубка конфедераций в ЮАР. Также проводил товарищеские матчи в составе сборной Каталонии.

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