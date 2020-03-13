«Российским футболистам точно нужно ехать за рубеж»

Футболистам из России необходимо отправляться за рубеж и прогрессировать в лучших лигах мира, считает легендарный аргентинский нападающий Хавьер Савиола. Он уверен: в РФ и сегодня есть игроки уровня Карпина и Мостового, которые могут стать мировыми звездами. «Известия» пообщались с Савиолой в Москве после Кубка легенд, где он сыграл в составе сборной звезд. Аргентинец уже не первый раз приезжает в Россию, во время ЧМ-2018 он прожил в нашей стране целый месяц, работая на мундиале в качестве эксперта.

— Вы ведь не первый раз приезжаете в Россию?

— Во время чемпионата мира я провел в этой стране целый месяц. В основном находился в Москве и Санкт-Петербурге. Я работал на матчах сборной Аргентины и других команд Латинской Америки. Но бывал в России и до этого. Еще в игровые годы шесть или семь раз приезжал в вашу страну на матчи. Точно помню, что играл против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

— С какими чувствами вы сюда возвращаетесь?

— Мне очень нравятся люди в России. Я заметил, что с каждым моим новым визитом русские всё больше любят футбол и интересуются им. Наверное, эффект чемпионата мира. И это здорово.

— За месяц проживания в России вам удалась избавиться от стереотипов о нашей стране?

— У меня никогда не было никаких предубеждений о России. Мне всё очень понравилось во время чемпионата мира. Отличная организация. Да и простые жители городов были максимально приветливы, всегда готовы оказать помощь. Если ты идешь по улице и не понимаешь, как тебе попасть куда-то, всегда подскажут. Потеряться точно не дадут. Да, я слышал, что русские очень строгий и закрытий народ. Но когда оказался в этой стране, понял, что всё ровно наоборот. Люди в России никогда не были холодны ко мне.

— Во время чемпионата мира вы посещали не только Москву и Петербург, но и другие города. На ваш взгляд, люди в столицах и российской провинции различаются?

— Конечно, есть серьезные различия между Москвой, Санкт-Петербургом и остальными городами, которые принимали чемпионат мира. И люди совершенно разные. Живут по-другому, но не могу сказать, что меня это удивило. Я родился в Буэнос-Айресе — это мегаполис, но в Аргентине очень много маленьких городов, жизнь там тоже отличается от столичной. Думаю, такая ситуация в большинстве стран мира. В той же Испании, где я долгое время играл, есть Мадрид и Барселона, которые контрастируют с остальными городами. Кстати, в Санкт-Петербурге мне довелось побыть всего несколько дней. Очень бы хотелось поехать туда как туристу и провести там недельку, чтобы посмотреть все достопримечательности.

— Каково ваше самое яркое впечатление о России?

— Конечно, мне запомнились матчи сборной Аргентины, когда моя сборная побеждала. Но радостных моментов в этом плане было, к сожалению, не так много. Если говорить о жизненных ситуациях, то мне очень нравилось, как болельщики после каждого матча собирались рядом с Красной площадью. На Никольской улице всегда было очень весело. Туда приходили люди разных стран, которые болели за разные команды, и все вместе они просто гуляли, отдыхали. Это было очень атмосферно, но чувствовались максимальные спокойствие и безопасность.

— Знаю, что вы часто гуляли по Москве, и даже несколько раз встречал вас в центре. Вы общались с болельщиками, были какие-то интересные случаи?

— Да, я часто гулял, и в центре всегда было много народу. Люди расслаблялись, выпивали — это нормально для такого события. Чемпионат мира идет не так долго, и каждый старается прочувствовать по полной каждый день этого футбольного праздника. Все люди уважали друг друга и были очень добродушны. Никаких проблем. Самое главное, что даже болельщики разных сборных, которые днем могли играть друг против друга на футбольном поле, спокойно гуляли вечером вместе и с улыбками вспоминали матч вне зависимости от результата. Это то, что мне больше всего нравится на чемпионатах мира. В России меня не так массово узнавали на улицах. Хотя футбольные болельщики достаточно часто подходили и просили сфотографироваться. Но ничего такого особенного не происходило.

— В чемпионате Испании уже давно выступает российский футболист Денис Черышев. Знаете его?

— Конечно, мне очень нравится этот футболист. Думаю, Денису еще играть и играть на высоком уровне. Полагаю, России очень важно, чтобы ваши футболисты выступали в лучших лигах мира. Чемпионат мира в 2018 году дал очень серьезный импульс развитию футбола в вашей стране. Думаю, большое количество россиян в ведущих лигах мира могут достичь прогресса. Это очень важный момент, и вашим футболистам точно нужно ехать за рубеж.

— Недавно в испанскую «Сельту» переехал Федор Смолов. А о нем слышали?

— Пока практически не видел его в игре.

— Главная проблема Черышева — травмы. Без них он бы мог добиться большего?

— Безусловно. Мне кажется, у Черышева отличная техника и у него есть все качества, чтобы играть в топ-клубах. Но, к сожалению, в футболе многое зависит от травм.

— Когда вы играли за «Барселону», в Испании было очень много российских футболистов. Кого бы вы могли выделить?

— Конечно, в голову сразу приходят фамилии Карпин и Мостовой. Это ребята с очень сильным характером. Они очень техничные. Особенно мне нравился Александр Мостовой, который долго играл в «Сельте». Думаю, в России и сейчас есть футболисты такого уровня. Просто они почему-то не уезжают из местного чемпионата.

— Как думаете, почему?

— Так бывает. В Аргентине тоже раньше уезжали практически все футболисты, сейчас всё немного иначе. В каждой стране есть своя футбольная специфика. Очень важно, чтобы спортсмены набирали высокий класс в раннем возрасте, чтобы уезжать в Европу уже сильными, окрепшими игроками. Иначе велик риск остаться ни с чем.