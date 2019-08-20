Молодое покорение: будущие звезды футбола выявят сильнейшего в Москве

Юношеские команды ведущих футбольных клубов Европы и Азии приехали в Москву на Международный футбольный турнир, который пройдет с 20 по 25 августа. Накануне старта соревнования генеральный директор столичного «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился своими ожиданиями от турнира, а также выразил надежду, что все его участники (игроки не старше 14 лет) в будущем станут большими мастерами.

— Надеюсь, что из всех ребят вырастут большие мастера, которые оставят большой след в футболе, — сказал Василий Кикнадзе. — Я с большим интересом буду следить за турниром. В этот раз среди участников могла также оказаться одна команда из Катара, но у нас не сложилось в этом году — надеюсь, что получится в следующем. Это прекрасный турнир, который блестяще организован, и мы рады и гордимся, что он пройдет в Черкизове. Мы верим, что все имеющиеся у нас ресурсы будут направлены на успешное проведение соревнования.

Напомним, в Кубке ОТЛК (OTLС Cup) примут участие московские ЦСКА и «Локомотив», а также белорусское «Динамо» (Минск), казахстанская «Астана», китайский «Чжэцзян Гринтаун», французский «Лион», испанская «Барселона», итальянский «Интер», немецкая «Боруссия» из Дортмунда и японская «Иокогама». Десять команд были разделены на две группы. По итогам жеребьевки в группу «А» попали «Барселона», «Локомотив», «Лион», «Чжэцзян Гринтаун», «Динамо». В группу «В» — «Боруссия», «Интер», ЦСКА, «Астана», «Иокогама Маринос».

Игры пройдут с 20 по 25 августа на поле «Сапсан-Арены». В матче открытия футболисты «Локомотива» сыграют со сверстниками из «Барселоны», а ЦСКА сразится с «Астаной». Финалисты турнира сыграют 25 августа на главном поле стадиона «РЖД-Арена».

Кубок ОТЛК проводится с 2017 года. Каждый год география участников юношеского турнира расширяется, а состав пополняют настоящие гранды. В этот раз впервые за главный трофей будут бороться футболисты «Барселоны», дортмундской «Боруссии», французского «Лиона», миланского «Интера», минского «Динамо» и столичного ЦСКА.