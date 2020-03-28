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WSJ сообщил о дефиците золота в США

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Фото: Global Look Press/McPHOTO/BilderBox
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Американские инвесторы и банкиры на фоне пандемии коронавируса столкнулись с серьезной нехваткой золотых слитков и монет. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в Лондоне банкиры арендуют частные или пытаются найти военные грузовые самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке. Кроме того, инвесторы с Уолл-стрит попросили о помощи Канаду.

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«Королевский канадский монетный двор был завален просьбами об увеличении производства золотых слитков, которые могут быть отправлены в Нью-Йорк», — сообщает издание.

Отмечается, что Credit Suisse Group AG, которая с 1856 года чеканила собственные слитки, на этой неделе сообщила клиентам, что они закончились.

Цена фьючерсов на золото в США на этой неделе выросла примерно на 9%, до порядка $1620 за тройскую унцию, пишет «Газета.ру». Таким образом, цены достигли семилетнего максимума.

24 марта сообщалось, что торги на Нью-Йоркской фондовой биржe завершились значительным ростом ключевых индексов на фонe ожиданий одобрения конгрессом США дополнительных мер поддержки экономики в условияx пандемии коронавирусa.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что через 15 дней власти США примут решение о том, когда надо возобновить работу промышленного сектора.

США занимают первое место по количеству случаев заболевания COVID-19, зафиксировано более 104 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1 695 человек. Президент заявил, что причиной такого лидерства стало проведение массового тестирования.

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