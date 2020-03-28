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Почти четверть опрошенных американцев осталась без работы из-за коронавируса

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Новый коронавирус оставил почти четверть американцев без работы. Об этом свидетельствует данные опроса общественного мнения, проведенного по заказу агентства Reuters.

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Потеряли работу и были вынуждены уйти в отпуск без содержания 23% опрошенных. В эту же категорию попадают и те, кто находится дома, не работает, но сохранил свое рабочее место.

Несмотря на экономические последствия, 81% респондентов высказался против постепенной отмены ограничений, введенных из-за COVID-19, к упомянутому президентом США Дональдом Трампом сроку — 12 апреля. Американцы считают необходимым и впредь не выходить на работу, оставаться дома и соблюдать безопасную дистанцию от окружающих. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 19% участников опроса.

Ранее, 26 марта, министерство труда США сообщило, что более 3,2 млн американцев в течение минувшей недели подали свои первые заявки на получение пособий по безработице. При этом экономисты прогнозировали, что число заявлений возрастет только до 1 млн.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на сумму в размере $2 трлн в условиях распространения нового коронавируса.

Это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории. Предполагается, что каждый взрослый житель США получит единоразовую помощь в размере $1200. Кроме того, небольшие компании смогут рассчитывать на дотации, позволяющие обеспечить выплату заработной платы.

США занимают первое место по количеству случаев заболевания COVID-19, зафиксировано более 104 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1 695 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной такого лидерства стало проведение массового тестирования.

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