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Трамп опроверг данные о приостановке взимания импортных пошлин

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп опроверг данные о намерении американской администрации приостановить взимание таможенных пошлин с импортных товаров на фоне распространения нового коронавируса.

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По его словам, это очередные «фейковые новости» и с ним никто даже не говорил о подобном вопросе, пишет ТАСС.

Ранее 26 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила о решении правительства приостановить взимание пошлин на три месяца в связи с пандемией.

3 октября 2019 года американские власти решили с 18 октября ввести пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС в размере 10 и 25% соответственно. В основном меры коснулись Франции, Германии, Испании и Великобритании. Арбитраж ВТО разрешил ввести пошлины на товары и услуги стран ЕС почти на $7,5 млрд из-за скандала с финансированием европейскими правительствами Airbus.

15 февраля 2020 года ам

ериканские власти повысили пошлины на импортируемые из Европейского союза воздушные суда с 10 до 15% в марте 2020 года. Новые пошлины начали действовать 18 марта 2020 года. При этом сообщается, что Вашингтон по-прежнему открыт для урегулирования спора путем переговоров.

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