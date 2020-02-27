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В Косово заявили о частичной отмене пошлин для ряда Балканских стран

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Фото: REUTERS/Hazir Reka
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Премьер частично признанной Республики Косово Албин Курти заявил журналистам об отмене с 15 марта торговых пошлин на промышленное сырье из Боснии и Герцеговины и Сербии. Слова политика приводит 27 февраля издание Gazeta Express.

Однако часть торговых пошлин на сербские товары в размере 100% продолжит действовать и после 15 марта. Если сербская сторона проявит добрую волю, с 1 апреля Приштина отменит все торговые пошлины на 90 дней, отметил он.

Курти заявил об ожидании от правительства Сербии ответного прекращения кампании по отзыву признания Косово третьими странами и устранением других нетарифных препятствий.

Ранее отменить пошлины на сербские товары призвал президента Косово Хашима Тачи госсекретарь США Майкл Помпео на встрече в Вашингтоне 26 февраля. Об этом написала на следующий день в своем Twitter официальной представитель госдепа Морган Ортагус со ссылкой на соответствующий документ.

Приштина ввела 100% торговые пошлины на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины 21 ноября 2018 года. Об этом в тот же день сообщил на своей странице в Facebook тогдашний премьер страны Рамуш Харадинай.

Как отмечает ТАСС, это заморозило политический диалог с Белградом. Ущерб Сербии от ограничений превышал €1 млн в день.

Сербский лидер Александр Вучич отмечал, что отмена пошлин является условием для возобновления диалога с албанской стороной. Отменить таможенные пошлины Косово призвала и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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