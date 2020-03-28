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В Минздраве рассказали о влиянии климата на распространение коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко объяснил, как влияет климат на распространение нового коронавируса, в ходе онлайн-трансляции в TikTok.

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«Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня», — заявил министр.

При этом, по его словам, температура в настоящее время в Москве «недостаточная, чтобы остановить распространение коронавируса».

Мурашко объяснил, что оптимальным режимом для вируса является температура в пределах 6–8 градусов тепла. Поэтому «говорить о том, что сегодня климатические факторы способствуют инактивации вируса, пока нельзя», добавил глава медицинского ведомства.

В пятницу Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19. В последней версии обновлен раздел, посвященный антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции у беременных. Особое внимание уделено безопасности медработников и пациентов в части постконтактной профилактики COVID-19. Соответствующий документ появился на сайте министерства. В Минздраве подчеркивают, что отправили новую версию рекомендаций во все регионы России.

24 марта в Минздраве разрешили назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом. Это лекарство, по мнению врачей, можно использовать в лечении инфекции наравне с парацетамолом.

Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая.

В России число заболевших достигло 1036 в 58 субъектах страны.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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