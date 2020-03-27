Главный эпидемиолог Минздрава сравнил защищенность регионов от коронавируса

Заболеваемость многочисленными инфекциями всегда выше в крупных городах и мегаполисах и коронавирус не стал исключением, рассказал «Известиям» академик, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико 27 марта.

«В маленьких регионах, с малой численностью населения, с низкой плотностью вероятность распространения ОРВИ, и в том числе коронавируса, более низкая. В Москве и крупных мегаполисах коронавирусная инфекция чаще встречается, потому что активность передачи гораздо выше», — сказал главный эпидемиолог Минздрава России.

Ранее 27 марта Брико прогнозировал, что распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая.

Новая коронавирусная инфекция должна подчиняться общим эпидемиологическим закономерностям, которые присущи ОРВИ, включая грипп, уверен главный эпидемиолог.

Однако итальянские врачи придерживаются другого мнения. Они указывают, что зависимость распространения коронавируса от климатических условий лабораторно не доказана.

В немецком Институте Роберта Коха также предрекали более долгую активность коронавирусной инфекции. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 продлится два года, при этом каждый пятый случай заражения будет тяжелым.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 27 марта, всего в мире подтверждено свыше 537 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов.

В России зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом в 58 регионах. Выздоровели 45 человек, скончались три человека. В Москве заразились 703 человека, в Московской области — 49, в Санкт-Петербурге — 26.