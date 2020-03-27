ФАС выявила картельное соглашение на рынке гречневой крупы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев 27 марта.
Картельные сговоры были обнаружены в ходе 11 внеплановых выездных проверок производителей гречки.
«То есть все-таки элементы сговоров между производителями, которые пытались вести себя недобросовестно. Факт картельного соглашения, если нами оно будет доказано вместе с правоохранительными органами, влечет за собой уголовную ответственность сроком лишения свободы до шести лет», — сказал Артемьев.
По его словам, ФАС допускает возможное затруднение импорта товаров из-за закрытия границ, в частности с Китаем.
Однако запасов продовольствия на складах достаточно, чтобы удовлетворить спрос населения, который в некоторых регионах вырос до 70% за последнее время. В то же время скорость поставки товаров увеличилась в семь раз благодаря принятым властями мерам, подчеркнул Артемьев.
К 25 марта ФАС получила более 600 обращений от граждан о росте цен на ряд товаров, среди которых была гречневая крупа, а также рис, сахар-песок, мясо и туалетная бумага. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а также Кемеровской, Белгородской, Самарской и Томской областей.
Ведомство продолжает мониторинг цен на социально значимые продукты питания в условиях вспышки коронавируса. В случае обнаружения значительных изменений ФАС анализирует их обоснованность и принимает соответствующие меры при выявлении нарушений.
Из-за распространения COVID-19 россияне начали массово приобретать ряд товаров, в том числе гречневую крупу. Вице-премьер Юрий Борисов призвал граждан не паниковать и не скупать гречку и прочие продукты. По оценке вице-премьера Виктории Абрамченко, запасов этого товара только в одном Алтайском крае хватит на всю страну.
Заместитель главы правительства Марат Хуснуллин отмечал, что продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех городах страны. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заверяли, что продуктов в магазинах хватит на восемь недель, запасы постоянно пополняются.
При этом, как пишет «Газета.ру» со ссылкой на аналитиков крупнейшего российского ритейлера, сделанных россиянами запасов среднестатистической семье хватит на 108 дней.