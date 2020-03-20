В Госдуме призвали ограничить рост цен на продукты «кризисной корзины»

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал Минпромторг повлиять на цены продуктов «кризисной корзины» — гречки, макарон, сахара и прочего, подорожавших на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее письмо парламентарий направил главе ведомства Денису Мантурову, копия письма в пятницу, 20 марта, оказались в распоряжении «РИА Новости».

По словам депутата, в его адрес приходит множество сообщений от жителей регионов, которые жалуются на резкий скачок цен на продукты так называемой кризисной корзины — гречневую крупу, рис, макаронные изделия, соль, сахар, спички и т.д.

«Вместе с ценами на продукты растут и цены на их доставку, тем самым поднимая стоимость доставленной продукции в Москву еще выше, что в свою очередь, дает очередной толчок росту цен в субъектах. Разорвать этот замкнутый круг можно только немедленной остановкой роста стоимости «кризисной корзины», — подчеркнул Чернышов, добавив, что дефицита этих товаров в России нет, однако отдельные ритейлеры поднимают на них цены.

«Опасность подобных спекуляций заключается еще и в том, что повышение цен на продукты начинает двигаться от столицы в регионы, лишая граждан возможности приобрести самое необходимое. Так, цена за 1 кг гречки в Москве, взвинченная до уровня 250 рублей, сделает крупу дорогой для жителей мегаполиса, но абсолютно непосильной для населения большинства регионов», — пояснил он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах. Он отметил, что дефицита товаров нет, магазины работают в обычном, хоть и чуть более напряженном из-за коронавируса режиме.

17 марта пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал «Известиям», что запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. При этом он объяснил, почему в некоторых российских супермаркетах появляются пустые полки.