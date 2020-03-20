Олимпийская чемпионка Бобровникова назвала причину скупки гречки

Игрок женской сборной России по гандболу Владлена Бобровникова объяснила психологией поведение граждан, которые массово приобретают гречку и другие крупы в магазинах. По ее мнению, люди берут пример друг с друга и делают запасы во время распространения коронавирусной инфекции. Для борьбы с пандемией в ряде стран мира ввели карантин, подобные меры принимают в регионах России.

«Это чистая психология. Человек видит пустую полку и думает: дай-ка я тоже куплю, зачем-то же это делают», — сказала Бобровникова в интервью газете «Спорт-Экспресс». При этом она заверила, что сама гречку не закупает.

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 не считает, что ситуация раздута. «Этот вирус есть, но есть и грипп, от которого умирают больше, просто он, что ли, роднее», — заметила она. По ее словам, проблема еще в том, что от «коронавируса нет вакцины, непонятно, как снижать симптомы». Спортсменка обратила внимание, что где-то не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи пациентам.

«Сказать, что раздуто — нет, но я призываю всех не поддаваться панике. В России нет таких масштабов проблемы», — считает Бобровникова.

Муж левой полусредней гандбольного клуба «Ростов-Дон» — итальянец Федерико. Он вместе с дочкой пары живет в России, а родители — на родине. «Его мама и папа находятся на острове Сардиния, там уже более сотни зараженных и несколько погибших», — заметила Бобровникова. Она сообщила: в Италии без лишней необходимости теперь нельзя выходить на улицы и «все агитируют за карантин — плакатики, хештег «сидите дома», при этом «дефицита товаров нет, а гуляющих может остановить полиция».

Про ситуацию в Ростове-на-Дону гандболистка сказала, что «вообще ничего не ощущается, на выходных были очереди за мороженым, все гуляют». Об отношении к такому поведению россиян родственников мужа она добавила: «Итальянцы шутят, что русские пьют много водки, и поэтому у них иммунитет сильный».

20–22 марта Бобровникова в составе сборной России должна была принять участие в отборочном турнире Олимпийских игр – 2020. Его организовали в венгерском городе Дьер, соперники действующих олимпийских чемпионок за путевку на Игры в Токио — Венгрия, Сербия и Казахстан. Турнир отложили из-за пандемии коронавирусной инфекции после закрытия границ Евросоюза. Среди наиболее пострадавших от нее стран — Италия, где введены жесткие карантинные меры.