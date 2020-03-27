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Мишустин поручил Росавиации принимать решения о рейсах для вывоза иностранцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации самостоятельно принимать решения об осуществлении рейсов для вывоза иностранных граждан. Об этом говорится в тексте поручения, опубликованном в пятницу, 27 марта, на сайте правительства.

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Согласно тексту документа Росавиация будет принимать решения об осуществлении рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан на родину, а также грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов.

Ранее стало известно, что Росавиация с полуночи 27 марта полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение. Такое решение правительство приняло по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, Мишустин поставил задачу до 30 марта сформировать график вывоза россиян из-за рубежа самолетами Министерства обороны РФ, «Аэрофлота» и «России».

С 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за эпидемии COVID-19.

По состоянию на 27 марта в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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