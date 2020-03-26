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Довоенные теннисные корты хотят воссоздать в Калининграде

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В Калининграде хотят восстановить довоенные теннисные корты в Южном парке. По словам председателя горсовета Андрея Кропоткина, до наших дней сохранилось несколько объектов. Площадки располагаются на земляном валу вдоль проспекта Калинина.

«Там до 1945 года находилась развлекательная зона. Сверху, где лестница, были теннисные корты. Вы, наверное, видели квадраты такие — это и были теннисные корты», — рассказал Кропоткин. Депутаты попросили предоставить информацию о том, сколько площадок сохранилось, посчитать их размеры и возможную стоимость работ, передает «Калининград.Ru».

Напомним, на ремонт набережной Верхнего озера в Калининграде планируется потратить 3,5 млн рублей. На территории пешеходной зоны нужно заменить разрушенные и пришедшие в негодность участки покрытия, устранить провалы и привести в порядок малые архитектурные формы. Работы необходимо выполнить в течение полутора месяцев.

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