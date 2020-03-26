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Два турецких военных погибли на севере Ирака

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Фото: Global Look Press/Zuma/Carol Guzy
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На севере Ирака, в районе Хафтанин, в результате минометного обстрела со стороны членов Рабочей партии Курдистана (запрещенной в Турции) погибли двое турецких военных, двое раненых. Об этом в среду сообщает телеканал NTV, со ссылкой на министерство обороны Турции.

«Цели террористов, обнаруженные в этом районе, были немедленно подвергнуты ответному интенсивному обстрелу с помощью наших средств огневой поддержки и 8 террористов уничтожены», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тыс.военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.

На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.

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