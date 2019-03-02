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США подтвердили террористический статус Рабочей партии Курдистана

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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США подтвердили, что считают Рабочую партию Курдистана (PKK) террористической группировкой.

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«Госдепартамент рассмотрел и подтвердил террористический статус Рабочей партии Курдистана», — говорится в сообщении ведомства.

Партия находится в антитеррористическом списке США с 1997 года. С 1984 года РПК ведет вооруженную борьбу за предоставление автономии населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции.

Организация признана террористической организацией во многих странах мира, включая Евросоюз. Лидер РПК Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.

Как пишет «РИА Новости», данный шаг США можно рассматривать как жест в сторону Турции. Глава республики Реджеп Тайип Эрдоган считает поддерживаемые США курдские формирования в Сирии союзниками РПК.

США прилагали в последние годы усилия, чтобы не допустить прямых столкновений Турции с курдскими «Сирийскими демократическими силами», призывая стороны сосредоточиться на борьбе с терроризмом.

Также Вашингтон планирует после вывода своих военных из Сирии оставить контингент в Манбидже и на северо-востоке Сирии, где Турция угрожает провести военную операцию против курдов. Курдские формирования YPG ранее обратились к Дамаску с призывом взять город под контроль. Анкара проводит операцию «Оливковая ветвь» в Сирии против курдов с 20 января 2018 года.

Курды — этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в основном в восточной части Турции (Северный Курдистан), западном Иране (Восточный Курдистан), северном Ираке (Южный Курдистан) и северной Сирии (Западный Курдистан).

По разным данным, численность курдов колеблется от 20 до 40 млн человек во всем мире. В Турции их проживает около 15 млн, в Ираке — 7 млн, в Иране — 3,5 млн, в Сирии — 1,8 млн. Этнический Курдистан на протяжении длительного исторического периода находится в состоянии нестабильности из-за отсутствия отдельного государства, за создание которого ведется борьба.

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