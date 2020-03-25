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Американским военным запретили покидать страну

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Военнослужащим США запретили любые поездки за границу в течение шестидесяти дней. Такие меры принял глава Пентагона Марк Эспер для предотвращения распространения коронавируса. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters..

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По его словам, данное решение касается всех военных, гражданского персонала Министерства обороны США, а также членов их семей.

23 марта Эспер предупреждал, что пандемия коронавируса может повлиять на боеготовность сил США. По словам главы военного ведомства, из-за пандемии уже происходит отмена ряда учений, что сильно скажется на эффективности армии страны.

24 марта стало известно, что трое военнослужащих ВМС США на авианосце «Теодор Рузвельт» заболели новым коронавирусом, а 21 марта коронавирус обнаружили у 35 американских военных, которые находятся в Европе.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов в 196 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в США коронавирусом заразились более 64 тыс. человек, 893 пациента скончалось. С 13 марта в стране действует режим ЧС.

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