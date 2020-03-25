Вручение театральной премии «Тони» перенесут из-за коронавируса

Вручение американской театральной премии «Тони», запланированное на июнь, переносится из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил оргкомитет премии.

Точная дата переноса будет ясна после того, как возобновят работу бродвейские театры. Организаторы отметили, что здоровье и безопасность участников церемонии и зрителей для них на первом месте, но они в нетерпением ждут возможности устроить праздник и проведут его, как только это станет возможным.

Бродвейские театры не работают с 12 марта и откроются не ранее 12 апреля.

По последним данным, в США коронавирусом заразились более 64 тыс. человек, 893 пациента скончалось. С 13 марта в стране действует режим ЧС.

«Тони» — американская театральная премия, вручается как за театральные постановки, так и за мюзиклы. Существует с 1947 года названа в честь актрисы и режиссера Антуанетты Перри.