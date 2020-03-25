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Рубль отметился снижением вслед за нефтью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Курс российского рубля снизился по отношению к американскому доллару более чем на 15 копеек и на 25 копеек к евро вслед за усилившимся падением цены на нефть Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в среду, 25 марта.

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Курс доллара по расчетам на «завтра» на 13:55 мск повысится на 40 копеек — до 78,68 рубля, а евро вырастет на 50 копеек — до 84,98 рубля, отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Нефть снижается на 4,4% до $25,96 за баррель Brent. С утра она дорожала до $28,29. Западные фондовые фьючерсы также отметили падение на 0,4–2,4% после ощутимого утреннего роста. 24 марта цена нефти этого бренда повысилась на 3,3% до $27,93 за баррель.

Начало открытия торгов на Мосбирже в среду американская валюта начала с падения на 14,25 копейки к уровню предыдущего закрытия — до 78,14 рубля. При этом евро показывал рост — на 5 копеек, до 84,53 рубля.

Позже в этот же день евро снизился к рублю на 1%, составив 83,6 рубля. В то же время доллар упал ниже отметки в 77 рублей.

Курс рубля снизился по отношению к бивалютной корзине после встряски мировых и российских рынков на фоне провалившихся переговоров России и стран – участниц ОПЕК+ 6 марта. В результате развала сделки по сокращению добычи нефти цены на это сырье показали резкое падение. Понизилась и стоимость акций российских компаний.

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