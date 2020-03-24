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Дорожные службы Ульяновска работают круглые сутки из-за снегопада

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Дорожные и коммунальные службы Ульяновска переведены на круглосуточный режим работы из-за снегопада, который обрушился на город накануне, 23 марта.

На заседании оперативного штаба глава Ульяновска Сергей Панчин поручил МБУ «Дорремстрой» к 5:00 обеспечить проезд по всем дорогам города. Как уточняет 1ul.ru, в ночь на 24 марта на дороги вывели 88 единиц спецтехники. Для зимней работы переоборудовали 10 комбинированных дорожных машин. Их оснастили щетками и отвалами, чтобы подметать дороги и убирать снег.

В общей сложности на обработку дорог ушло 184 т пескосоляной смеси, 42 т твердого и 18 кубометров жидкого реагентов. Снег с улиц вывозили 35 самосвалов.

Сейчас особое внимание будет уделяться уборке на пешеходных переходах, тротуарах и в частном секторе. Все проблемные участки должны быть убраны и обработаны к 18:00.

24 марта сообщалось, что в Норильске из-за метели и сильного снега перекрыли дорогу в аэропорт. Синоптики предупредили о порывах ветра до 27 м/с.

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