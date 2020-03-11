Императорский мост Ульяновска отремонтируют по требованию прокуратуры

Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска обнаружила, что на проезжей части Императорского моста образовались колеи и выбоины. В суд направлено исковое заявление с целью обязать администрацию города немедленно привести в порядок дорожное покрытие на переправе через Волгу.

В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе отремонтируют 19 участков улично-дорожной сети. На это выделено около 600 млн рублей, передает 1ul.ru.

На ремонт проезжей части Императорского моста потратят 14,7 млн рублей. При благоприятных погодных условиях замену асфальтового покрытия подрядчики начнут 1 июня.