Более 20 мест концентрации ДТП ликвидировали в Ульяновске

Итоги решения проблем с безопасностью движения на дорогах подвели в Ульяновске. В общей сложности удалось ликвидировать 23 участка концентрации автомобильных аварий.

На улице Кирова перенесли остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. В городе поставили новые светофоры и ограничивающие скорость движения знаки, оборудовали ограждения, новые «зебры», искусственные дорожные неровности, пишет 1ul.ru.

На участке от спуска Степана Разина через улицу Гончарова до улицы Минаева теперь можно ездить со скоростью до 30 км/ч. К концу уходящего года здесь появятся камеры видеонаблюдения. Проезжую часть в районе перекрестка улиц Ефремова и Камышинской расширили.