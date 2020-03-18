Акцию «Парад у дома ветерана» проведут в Ульяновской области

В Ульяновской области в честь 75-й годовщины Великой Победы проведут акцию «Парад у дома ветерана». Она предназначена для тех, кто не сможет побывать на главном параде на Соборной площади или других подобных мероприятиях.

В рамках акции ветеранов навестят военнослужащие ульяновского гарнизона, кадеты и юнармейцы. Им вручат медали в честь годовщины Победы, копии знамени Победы, подарки. Мимо дома каждого ветерана торжественным маршем проследуют военная техника и служащие.

Как пишет 1ul.ru, в Ульяновской области реализуются федеральные проекты «Великое кино великой страны» и «Без срока давности».

Регион планирует присоединиться к акции «Поезд победы», которая пройдет в июне–августе. В ее рамках в Ульяновск прибудет интерактивный поезд, внутри которого организуют проведение образовательных и культурных мероприятий с участием деятелей науки и культуры. Кроме того, Ульяновская область присоединилась к международного проекту «Сад памяти».