В Норильске из-за метели перекрыли дорогу в аэропорт
Из-за метели в Норильске перекрыли дорогу в аэропорт для всех видов транспорта. Штормовое предупреждение объявлено из-за сильной метели и снегопада. Порывы южного ветра составят до 27 м/с. Сегодня снег в регионе возобновится.
Из-за метели в Норильске перекрыли дорогу в аэропорт для всех видов транспорта. Штормовое предупреждение объявлено из-за сильной метели и снегопада. Порывы южного ветра составят до 27 м/с. Сегодня снег в регионе возобновится.