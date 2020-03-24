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Футбольный манеж построят в Ростове-на-Дону к лету 2022 года

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В Ростове-на-Дону до конца мая 2022 года планируют построить новый футбольный манеж. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, манеж появится на проспекте Буденновском, на котором также расположено областное училище олимпийского резерва. Максимальная стоимость контракта составит 393,4 млн рублей, пишет RostovGazeta.

Подрядчик должен будет подготовить поле для игры в футбол, зал для занятий различными видами спорта, предусмотреть раздевалки и трибуны вместимостью 1 тыс. человек.

Конкурс на строительство футбольного манежа уже объявляли в январе. Победитель был выбран, но не захотел заключать контракт.

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