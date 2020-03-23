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СКК им. Блинова в Омске закрыли по требованию прокуратуры

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Прокуратура Центрального округа Омска снова добилась приостановления работы СКК им. Блинова. Поводом для обращения в суд стали результаты проверки ГУ МЧС России по региону. Обнаружено несколько десятков нарушений пожарной безопасности.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, суд постановил закрыть на неопределенное время спортивно-концертный комплекс в центре города. Сейчас его помещения не используются, сообщает ИА «Город55». СКК им. Блинова возобновит работу после того, как руководство устранит все нарушения.

На базе спортивно-концертного комплекса занимаются: спортивная секция по шорт-треку, спортивная секция по аэробике, спортивная секция по восточному единоборству — тхэквондо, спортивная организация по фигурному катанию, группы любительского хоккея. СКК им. Блинова (до 2000 года — СКК «Иртыш») — один из крупнейших за Уралом.

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