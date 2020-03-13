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Проект первого за 50 лет ремонта омского ТЮЗа прошел проверку

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В Омске планируют провести первый за 50 лет капитальный ремонт Театра юного зрителя (ТЮЗа). Проект получил положительное заключение негосударственной экспертизы.

Как сообщает ИА «Город55» со ссылкой на данные Единого реестра заключений, проект был подготовлен красноярской компанией. Его проверка завершилась 26 февраля.

Согласно документации, капремонт пройдет без перепланировок. Рабочие должны обновить фасад, заменить кровлю, установить новые конструкции на месте витражной галереи, а также отремонтировать внутренние помещения и сцену.

Стоимость работ оценили в 200 млн рублей. Их должны завершить к юбилею ТЮЗа, который отметит 55-летие в 2022 году.

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