Новый театр построят в Петербурге возле Пансиона воспитанниц Минобороны

Рядом с петербургским филиалом Пансиона воспитанниц Минобороны России возведут театр, заявила председатель Попечительского совета женского кадетского корпуса Валентина Матвиенко.

Зал на 600 зрителей, расположенный неподалёку от «Лахта Центра», будет доступен всем горожанам. Особое внимание уделено созданию парка с зелёными насаждениями. Об этом сообщает телеканал «78». Решение одобрил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Тут рядом стадион, и башня «Газпрома». Сюда вписаться должно что-то новое, современное», — отметил он.

Напомним, к осени 2020 года в городе должен появиться Центр развития керлинга России. По словам вице-губернатора Владимира Кириллова, под него оборудуют один из строящихся катков на Ириновском проспекте. Как ожидается, в центре разместят три спортивных зала и каток площадью 30 х 60 м. Власти планируют совместить открытие центра с началом конгресса Всемирной федерации керлинга.