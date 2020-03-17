Психоневрологический интернат строят в Омске с опережением графика

Создание в Омске самого крупного из 17 строящихся сейчас в России психоневрологических интернатов проконтролировал губернатор области Александр Бурков. Техническая готовность объекта составляет более 30%. Работы идут с опережением графика.

Сдать новый корпус социального учреждения планируется в марте 2021 года. Коробку здания завершат в апреле, кровлю — до 1 июня, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

«Здесь будут созданы комфортные условия для пациентов — концертный зал, кинозал, спортзал, библиотека, а также помещения для занятия творчеством — чтобы они смогли реабилитироваться, не замкнуться в себе, а жить нормальной полноценной жизнью. Важно, что здесь больные будут находиться под круглосуточным вниманием врачей и соцработников. Мы недаром выбрали именно эту площадку для строительства нового корпуса, потому что Омский психоневрологический интернат имеет практику выздоровления и возвращения к нормальной полноценной жизни больных. Люди проходят реабилитацию и возвращаются к нормальной жизни», — отметил Александр Бурков.

Строительство нового корпуса психоневрологического интерната на 100 мест ведется по нацпроекту «Демография». Из федерального и регионального бюджетов на него выделено 560 млн рублей.

Премия губернатора «Лучший врач Омской области» станет ежегодной, сумма составит 600 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал в начале марта глава региона Александр Бурков. Обладателя премии будут выбирать из числа победителей регионального этапа всероссийского конкурса врачей. Также вводятся единовременные выплаты конкурсантам. За первое место омские врачи получат 150 тыс. рублей, за второе им выплатят по 50 тыс. рублей (по каждой номинации конкурса).