СК возбудил уголовное дело против омских врачей из-за гибели пациентки

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели многодетной матери, которую возили по разным омским больницам, пока она не скончалась, сообщается в четверг, 5 марта, на сайте СК РФ по региону.

Открытое письмо к министру здравоохранения Омской области Дмитрию Вьюшкову было опубликовано на сайте «BK55» редактором районной «Нашей газеты» Леонидом Евсеевым, который приходится братом супругу покойной женщины, 44-летней Елены Евсеевой. Как пишет журналист, 13 февраля Елена почувствовала головную боль и тошноту и записалась на прием к терапевту в центральную районную больницу. Врач выписал ей препараты для нормализации высокого давления и отправил домой.

По информации родственника, к вечеру Елене стало хуже, бригада «скорой» увезла мать четверых детей в центральную больницу Горьковского района. Оттуда женщину без объяснения причин отправили в другую больницу, за 40 км — в Калачинском районе. На следующий день пациентку снова отправили в Горьковский район, однако спустя несколько дней из реанимации Елену опять переправили в Калачинскую больницу. 19 февраля Елена скончалась, ей поставили диагноз «ишемический инсульт и отек мозга».

После публикации открытого письма 26 февраля региональные минздрав и прокуратура начали проверки. Как позднее сообщили в минздраве, два главврача районных больниц Омской области лишились поста после случая с женщиной.

10 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием медпомощи в московском роддоме № 27. Из-за использования запрещенной методики родов там погибли четыре новорожденных.