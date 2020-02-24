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В Пермском крае проверят сообщения о ненадлежащем поведении фельдшеров

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В минздраве Пермского края прокомментировали размещенный в Сети видеоролик, в котором фельдшеры скорой помощи тащат пациента к машине по асфальту, заверив, что все виновники ситуации будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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«Все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности. О результатах проверки обязательно сообщим», — рассказали представители ведомства «РИА Новости» в понедельник, 24 февраля.

На ролике, опубликованном в соцсетях, видно, как несколько человек в форме фельдшеров волокут пациента в машину по земле. Очевидец событий поинтересовался, отчего пациента не положили на носилки, на что один из фельдшеров ответил, что «носилки для больных, а он весь грязный».

В минздраве Пермского края также отметили, что состояние алкогольного опьянения не может стать поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи.

«Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому», — объяснили собеседники агентства, добавив, что выпивший человек — такой же пациент, как и все остальные.

18 февраля Минздрав Пермского края начал служебную проверку после публикаций местных интернет-СМИ об отказе в медобслуживании пациенту с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

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