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Лучшие врачи Омской области будут получать премии по 600 тыс. рублей

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Премия губернатора «Лучший врач Омской области» станет ежегодной, сумма составит 600 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Буркова.

Обладателя премии будут выбирать из числа победителей регионального этапа Всероссийского конкурса врачей, отмечает ИА «Город55». Также вводятся единовременные выплаты конкурсантам. За первое место омские врачи получат 150 тыс. рублей, за второе им выплатят по 50 тыс. рублей (по каждой номинации конкурса).

Ранее в Омске запустили социальный проект по обучению больничной клоунаде. «Академия улыбок» будет бесплатно готовить волонтеров для психологической поддержки детей, которые находятся на длительном лечении в больницах региона. Свой опыт участникам проекта передадут практикующие врачи, психологи, режиссеры, актеры, фокусники, игротехники.

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