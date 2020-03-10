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Крытый футбольный манеж построят в Волжском

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Более 14,1 млн рублей рассчитывают потратить власти Волгоградской области на разработку проектной документации для строительства крытого футбольного манежа в Волжском.

Как сообщает ресурс «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на закупочную документацию, победитель торгов должен будет провести инженерные изыскания на месте строительства манежа и на их основании создать презентационный альбом. Спортивное сооружение будет одноэтажным, с футбольным полем размерами 90 м на 55 м и пропускной способностью до 40 человек.

В здании манежа планируется разместить четыре раздевалки, тренерский кабинет, медпункт и технические помещения. Ни трибун для зрителей, ни торгово-развлекательных объектов на территории не будет, а покрытие футбольного поля выполнят из искусственного материала с сертификатом FIFA Quality Pro.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске планируют построить крытое футбольное поле. Тренировочная база позволит увеличить число спортсменов, а также обеспечить проведение занятий в течение всего года. Комплекс будет построен в центре города вблизи детско-юношеской спортивной школы № 3.

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