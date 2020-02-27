Крытое футбольное поле построят в Благовещенске

В Благовещенске планируют построить крытое футбольное поле. Тренировочная база позволит увеличить число спортсменов, а также обеспечить проведение занятий в течение всего года.

Комплекс будет построен в центре Благовещенска вблизи детско-юношеской спортивной школы № 3. Сейчас в учреждении футболом занимаются 150 ребят в возрасте от 6 до 18 лет. С появлением крытого поля число спортсменов удастся довести до 350. Кроме того, школа сможет отказаться от аренды различных стадионов в зимний период. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

На текущий момент в холодное время года спортсменам приходится менять большой футбол на мини-футбол и переходить в спортзалы. На новом поле, помимо круглогодичных тренировок, планируется проведение соревнований среди детей и взрослых, а также тренировки для любительских команд.

Стадион построят из быстровозводимых конструкций. Он будет готов осенью.