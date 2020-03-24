Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России. Об этом говорится в заявлении на официальной странице российского посольства в Facebook во вторник, 24 марта.

«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — написал Антонов. По его словам, Россия своевременно приняла меры по борьбе с этой инфекцией «значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать».

Дипломат призвал американских политиков и общественных деятелей обратить внимание на то, что сейчас, как никогда, важны объединенные усилия международного сообщества по борьбе с недугом и взаимная поддержка. «Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии. Сейчас самое главное — спасение человеческих жизней», — констатировал глава российской дипмиссии.

Ранее Рот написал на своей странице в Twitter, что Россия якобы недостаточно делается для борьбы с пандемией, и высказал предположения о нехватке в больницах необходимого оборудования в случае кризиса.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к пожилым гражданам с призывом оставаться дома и по возможности избегать людных мест. Именно старшее поколение больше всего рискует заразиться, отметил он.

В этот же день власти Москвы обязали жителей столицы старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим. Мера будет действовать с 26 марта по 14 апреля. Кроме того, данные категории граждан освободят от уплаты ЖКХ.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем заболевание распространилось и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в 195странах мира составило свыше 380 тыс. человек, погибших — более 16,5 тыс., а выздоровели — более 100 тыс. пациентов. В России, по информации на 23 марта, заболели 438 человек.