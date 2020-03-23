Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки

В начале апреля в России будут производиться до 3 млн медицинских масок в сутки. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«С прошлой недели дополнительно запустили производство гостированной российской марли. У нас объем производства по ней сейчас наращивается до 33 млн погонных метров в месяц, и мы рассчитываем выйти на начало апреля на 3 млн масок (в сутки ― Ред.)», ― цитирует его «Интерфакс».

Также Мантуров добавил, что с учетом предприятий легкой промышленности, работающих сейчас круглосуточно, в первом половине апреля производство масок вырастет до 5 млн в сутки.

Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.

В тот же день в Кремле прокомментировали ситуацию с наличием в аптеках масок и антисептиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что сейчас нехватка средств индивидуальной защиты наблюдается во всем мире.

18 марта замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что дефицит медицинских масок в аптеках будет устранен в ближайшее время.

В настоящее время в России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 349 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 297 человек.