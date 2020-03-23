Пьяный мужчина учил 10-летнего сына стрелять из автомата с лоджии в Москве

В Москве пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова с лоджии. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Прохожий услышал звуки, похожие на автоматные выстрелы, на улице Скульптора Мухиной. Они доносились со стороны дома №8.

Полицейские, приехавшие по вызову, выяснили, что стрелял 42-летний выходец из Магаданской области. Мужчина зарегистрирован в Красногорске, а живет в столице.

В прошлую пятницу друзья подарили мужчине охолощенный автомат Калашникова и патроны к нему. У оружия были все необходимые документы. Около полуночи мужчина вернулся домой пьяным и решил «провести урок патриотического воспитания» для 10-летнего сына. Он показал ребенку автомат, вышел на лоджию, сделал два одиночных выстрела, а потом дал две короткие очереди, которые услышали с улицы.

Мужчина не предполагал, что наделает столько шума своим поступком, и признался, что сожалеет о произошедшем.

Полиция изъяла оружие. Автомат исследовали и установили, что его изготовили на заводе в 2020 году. Оружие было списано. После переделки стрелять из АК боевыми патронами было нельзя.

Правоохранители начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

23 января мужчина открыл стрельбу в бизнес-комплексе «Эрабуни-плаза» в центре Еревана. Правоохранительные органы обезвредили его.