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Уголовное дело возбуждено из-за убийства подростка в Петербурге

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Фото: соцсети
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства подростка возле квартиры судьи в Санкт-Петербурге.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении следователей.

Как сообщает телеканал «78», примерно в 21:00 7 марта в подъезде дома по улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Петербурга было обнаружено тело 14-летнего Владислава Б. с огнестрельным ранением головы.

Предположительно, в ребенка стреляли из охотничьего ружья.

В полиции полагали, что злоумышленник забаррикадировался в квартире, где проживал несовершеннолетний. Однако в ходе штурма оказалось, что в доме никого нет. Ведется поиск подозреваемого.

По данным СМИ, владельцем квартиры является судья Третьего кассационного суда. В момент происшествия он находился в другом районе. Как пишет «Фонтанка», подозревают в совершении преступления сына судьи.

На месте происшествия находится глава петербургского управления СК Александр Клаус и руководство управления угрозыска ГУ МВД.

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