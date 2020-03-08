В Петербурге началась подготовка к штурму квартиры из-за убийства подростка

Силовики в Санкт-Петербурге готовятся к штурму квартиры, где закрылся вооруженный мужчина. Несколькими часами ранее на лестничной клетке было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Поступило сообщение об обнаружении трупа подростка на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетний получил выстрел в голову из охотничьего ружья. По предварительным данным, в квартире, где он проживал, закрылся неизвестный с оружием.

«Готовится штурм», — добавили в полиции.

Подробности происшествия выясняются.