Прямой эфир

В Петербурге началась подготовка к штурму квартиры из-за убийства подростка

0
Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силовики в Санкт-Петербурге готовятся к штурму квартиры, где закрылся вооруженный мужчина. Несколькими часами ранее на лестничной клетке было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Поступило сообщение об обнаружении трупа подростка на лестнице в жилом доме на улице Ижорского Батальона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетний получил выстрел в голову из охотничьего ружья. По предварительным данным, в квартире, где он проживал, закрылся неизвестный с оружием.

«Готовится штурм», — добавили в полиции.

Подробности происшествия выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело женщины месяц пролежало в квартире в центре Москвы
В Багдаде штурмуют посольство США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020