Набиуллина заявила о подготовке ЦБ дополнительных мер по ипотеке

Банк России готовит ряд дополнительных мер по ипотечному кредитованию. Об этом в субботу, 21 марта, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Готовим еще меры по ипотечному кредитованию, понимаем, что они дополнительно нужны будут. Прорабатываем», ― цитирует ее «РИА Новости».

Ранее в этот же день Набиуллина рассказала, что ЦБ подготовил дополнительные меры по поддержке финансового сектора и ипотечного кредитования. Она отметила, что регулятор включил ипотечные ценные бумаги в ломбардный список, создавая условия для банков, чтобы они «охотнее выдавали ипотеку» с небольшим первоначальным взносом.

Также в субботу премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин совместно с ЦБ принимают меры для поддержания малого бизнеса из-за распространения коронавируса и волатильности на рынках.

Накануне ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. По мнению аналитиков, такое решение о величине ставки регулятор принял из-за возможного удара ее повышением по экономическому росту страны, который и так находится в зоне риска из-за ситуации на мировых рынках и эпидемии коронавируса нового типа.

В этот же день стало известно, что регулятор на фоне распространения COVID-19 приостановил проверки финансовых организаций, за исключением случаев неотложного реагирования.

19 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что последствия от турбулентности на рынках могут оказаться менее значительными, чем те, которые может преподнести коронавирус.

17 марта сообщалось, что правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности в России в условиях распространения коронавируса.