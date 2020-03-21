ЦБ разработал меры по поддержке ипотечного кредитования

Банк России подготовил дополнительные меры по поддержке финансового сектора и ипотечного кредитования. Об этом в субботу, 21 марта, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совещании в правительстве.

«Мы приняли решение по регуляторным послаблениям для банков. Это касается предприятий транспорта, туризма, малого бизнеса и людей, заболевших коронавирусом. Мы будем мониторить ситуацию и, если потребуется, будем расширять меры поддержки на иные категории. Это будет касаться не только банков, но и микрофинансовых организаций», — передает ее слова ТАСС.

Она также рассказала, что регулятор включил ипотечные ценные бумаги в ломбардный список, создавая условия для банков, чтобы они «охотнее выдавали ипотеку» с небольшим первоначальным взносом.

Ранее, в субботу, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин совместно с ЦБ принимают меры для поддержания малого бизнеса из-за распространения коронавируса и волатильности на рынках.

Накануне ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. По мнению аналитиков, такое решение о величине ставки регулятор принял из-за возможного удара ее повышением по экономическому росту страны, который и так находится в зоне риска из-за ситуации на мировых рынках и эпидемии коронавируса нового типа.

В этот же день стало известно, что регулятор на фоне распространения COVID-19 приостановил проверки финансовых организаций, за исключением случаев неотложного реагирования.

19 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что последствия от турбулентности на рынках могут оказаться менее значительными, чем те, которые может преподнести коронавирус.

17 марта сообщалось, что правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности в России в условиях распространения коронавируса.