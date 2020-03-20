Снег синего цвета заметили у завода под Уфой

Под Уфой в селе Иглино заметили снег, окрашенный в синий цвет. Он покрывает территорию рядом с местным предприятием «Энергетик». На место выехали экологи и представители республиканского министерства экологии.

Как рассказал ИА «МедиаКорСеть» член регионального отделения партии «Зеленые» Николай Бажин, известно, что на заводе изготавливают электротехнические и электромонтажные изделия. Не исключено, что снег покрыла краска, которую используют на предприятии.

Замдиректора по производству завода Сергей Макаров подтвердил экологам, что это действительно порошковая краска, которой окрашивают изделия. Якобы она абсолютно безвредна для людей: в ее состав входят полиэфирные и эпоксидные смолы.

Впрочем, местных жителей представители предприятия успокоить не смогли. Они намерены обратиться в прокуратуру с требованием проверить завод на предмет эффективности работы очистных сооружений. Люди опасаются, что снег растает и попадет в почву, а затем и в питьевую воду.

Республиканское министерство экологии намерено вынести предписание руководителю завода с требованием не допустить повторения случившегося. В ближайшее время на заводе начнется проверка.