Экологи предупредили об угрозе вымирания русской выхухоли

Популяция русской выхухоли уменьшилась до критического состояния. Из-за браконьеров и изменений климата вид попал под угрозу вымирания, сообщили в Окском заповеднике в среду, 18 марта.

Еще сто лет назад выхухолей было очень много, они относились к промысловым видам. Сейчас их осталось менее 10 тыс., уже в XXI веке численность сократилась в 2,5 раза. При этом в неволе этот вид не размножается, поэтому единственный способ его сохранить — создать условия в природе.

Главной проблемой для выхухоли становится обмеление водоемов и браконьерский вылов рыбы, которой она питается. Сотрудники заповедника обратились к рыболовам, использующим запрещенные снасти, с просьбой помнить об этом.

Ранее в марте в национальном парке «Угра» (Калужская область) выпустили из вольера в дикую природу группу зубров. Вскоре фотоловушки зафиксировали встречу этих животных с вольноживущими собратьями.

Выхухоль — млекопитающее семейства кротовых. Русская выхухоль — эндемичный вид, обитает почти исключительно в России, изредка встречается в соседних странах. Включена в список угрожаемых видов Международного союза охраны природы и Красную книгу России. Животное водится рядом с водоемами и ведет полуводный образ жизни, питается рыбой. Почти не видит, но имеет развитое обоняние и осязание.