Направленный на возвращение зубров проект запустили в нацпарке «Угра»

В национальном парке «Угра», расположенном в Калужской области, запущен проект «Восстанавливаем леса – возвращаем зубров». В его реализации помогает благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире».

Как пишет газета «Весть», на днях из вольера для передержки выпустили седьмую группу животных. Для зубров сотрудники парка оборудовали кормушку. Однако животные предпочли свежую траву и почки надоевшему за время передержки овсу.

16 марта фотоловушки зафиксировали встречу этой группы зубров с зимующими неподалеку вольноживущими животными. Стадо стало самым большим из находящихся на территории парка. Оно насчитывает около 30 зубров, среди которых – пятеро телят, появившихся на свет в 2019 году.