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Учет диких животных проведут в Ленском районе Якутии с помощью авиации

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Фото: ИА SakhaNews
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В Ленском районе Республики Саха (Якутия) стартовал авиационный учет диких зверей. Его проводят сотрудники Института биологических проблем криолитозоны СО РАН и местные охотоведы.

Как сообщили ИА SakhaNews в Ленской районной администрации, 14 марта состоялся первый вылет на четырехместном самолете Cessna. После облета ученых встретил глава района Жумарт Абильманов, который отметил, что авиаучет животных не проводится 20 лет.

По его словам, полученные данные позволят увидеть более точную картину животного мира на данной территории. Власти хотят узнать, уменьшилось ли количество диких зверей с приходом нефтегазовых компаний, а также проследить пути миграции животных. На основе полученных данных будут выстраиваться дальнейшие отношения с недропользователями, заявил глава района.

Как объяснили ученые, самолет должен лететь от земли на высоте не более 100 м со скоростью 100–120 км/ч. Облет обязательно проходит в зимнее время, когда не мешает листва и звери отчетливо видны на снегу.

Группа начала облет района с севера, затем будет охвачена его южная часть. Полученные сведения будут иметь важнейшее значение для принятия управленческих решений по охране и использованию охотничьих ресурсов.

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