Санитарный вертолет будет работать в арктических районах Якутии

В Булунский район Якутии прибыл новый санитарный вертолёт Ми-8 МТВ, оснащенный медицинским модулем. Он значительно улучшает качество оказания медпомощи, позволяет транспортировать крайне тяжёлых пациентов и начать специализированное лечение уже во время полёта.

Борт охватит четыре арктических района: Анабарский, Жиганский, Усть-Янский и Оленекский, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Медицинский модуль оснащен реанимационным монитором, системой подачи кислорода и автономным источником питания.

Напомним, онкодесанты посещают отдаленные арктические районы Якутии. В список попали Эвено-Бытантайский, Усть-Янский, Булунский, Нижнеколымский, Оленекский, Жиганский, Момский, Оймяконский, Аллаиховский, Анабарский, Верхоянский, Среднеколымский улусы. Онкологи берут анализы у местных жителей и оказывают методическую помощь врачам центральных районных больниц.